Юрий Слюсарь рассказал о последствиях атаки БПЛА на Ростовскую область 1 августа

В ночь на 1 августа в Ростовской области отразили атаку БПЛА, после этого был зафиксирован ущерб. Детали в Telegram сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По словам донского главы, в Новошахтинске, на улице Октябрьской, в частном доме многодетной семьи были выбиты стекла, а на улице Байдукова загорелась крыша жилой постройки.
В селе Петрушино Неклиновского района повреждения получила внешняя стена частного дома, а в доме на улице Заводской также загорелась кровля. Кроме этого, вблизи Родионово-Несветайской слободы на площади в 100 кв. метров полыхала трава, горение оперативно потушили.
— Главное, никто из людей не пострадал. Семьям, у которых повреждено имущество, поможем его восстановить, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Утром 1 августа специалисты начали обследовать упавшие фрагменты БПЛА.
Добавим, ночную атаку отразили в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районе. По данным Минобороны России, военные ликвидировали 12 беспилотников.