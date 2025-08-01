На Дону казачий атаман сбил вражеский дрон из ружья

В Ростовской области казачий атаман сбил вражеский БПЛА из охотничьего ружья. Информацию подтвердили в Войсковом казачьем обществе «Всевеликое войско Донское».
Сообщается, что смельчака зовут Николай Чернухин, он атаман хуторского казачьего общества «Генеральское» Черкасского округа. Заметив в небе над хутором БПЛА противника, который, предположительно, летел к объекту энергоструктуры.
По словам атамана Родионово-Несветайского юрта Александра Пуца, действия казака согласованы с соответствующими силовыми структурами РФ, отвечающими за работу ПВО региона.
Из казаков-добровольцев из ХКО «Генеральское» большинство ведут фермерские хозяйство, но при этом успевают помогать военнослужащим посредством патрулирования. Помимо пеших патрулей они используют квадроциклы, а при надобности привлекают даже тяжёлую сельхозтехнику, и всё это исключительно на безвозмездной основе.
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