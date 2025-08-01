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Бойцы «Запада» за неделю заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки «Запад» нанесли за минувшую неделю поражение формированиям семи украинских бригад, противник потерял более 1630 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сводке ведомства за период с 26 июля по 1 августа.

«Противник потерял более 1630 военнослужащих, десять боевых бронированных машин. Уничтожены 88 автомобилей, девять артиллерийских орудий, 48 складов боеприпасов, 31 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — добавили в МО РФ.