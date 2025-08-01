Бойцы «Запада» за неделю заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сводке ведомства за период с 26 июля по 1 августа.