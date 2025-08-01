ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов

«Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили город Часов Яр ДНР. Подразделения группировки войск “Центр” продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка ДНР. За прошедшую неделю подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленый Гай ДНР, Малиевка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области», — говорится в сообщении.