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ВСУ за неделю потеряли свыше 1 410 военных в зоне группировки «Восток»

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1 410 военнослужащих в зоне ответственности Восточной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Потери ВСУ составили свыше 1 410 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, девять складов боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении военного ведомства.

Также военнослужащие группировки за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области. «Восток» нанес поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, четырех бригад теробороны и бригады Нацгвардии.