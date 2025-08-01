ВСУ за неделю потеряли свыше 1 410 военных в зоне группировки «Восток»

Также военнослужащие группировки за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области. «Восток» нанес поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, четырех бригад теробороны и бригады Нацгвардии.