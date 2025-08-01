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Группировка «Центр» за неделю освободила три населенных пункта в ДНР

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» в течение недели продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, освободили три населенных пункта, ВСУ потеряли до 2875 военных, два танка, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» в течение недели продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, освобождены населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка ДНР.

«Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял до 2875 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины. Уничтожены 32 автомобиля и 21 артиллерийское орудие», — говорится в сводке министерства.