ВСУ потеряли более 1245 военных в зоне действий «Севера» за неделю

«В течение недели подразделения группировки войск “Север” в Сумской области нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ. В Харьковской области подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сводке военного ведомства.