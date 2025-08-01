ВСУ потеряли более 1245 военных в зоне действий «Севера» за неделю

«В течение недели подразделения группировки войск “Север” в Сумской области нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ. В Харьковской области подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сводке военного ведомства.
«За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили свыше 1245 военнослужащих, четыре танка, 13 боевых бронированных машин и 47 автомобилей. Уничтожены 30 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также 26 складов боеприпасов и материальных средств», — отмечает МО РФ.