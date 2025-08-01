ВСУ за неделю потеряли более 1325 боевиков в зоне действий «Южной»

Уточняется, что российская армия нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии противника. Уничтожены 19 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе четыре западного производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы, а также 22 склада боеприпасов и материальных средств.