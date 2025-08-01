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В Татарстане 1 августа спустя пять часов снят режим «Беспилотная опасность»

Он действовал в республике с 6.40.

Источник: Комсомольская правда

На территории Татарстана режим «Беспилотная опасность» снят. Экстренная информация поступила об этом жителям республики поступила в 11.46 через приложение МЧС.

До этого, а именно в 6.40 по этому же каналу было сообщено о введении режима «Беспилотная опасность». Напомним, он вводится в случае обнаружения беспилотников, приближающихся к территории региона. Граждан просят с пониманием отнестись к временным ограничениям скорости мобильного интернета. Также запрещено фотографировать и снимать на видео пролеты БПЛА, на которых можно различить местность. О замеченных беспилотниках можно сообщить по номеру 112.

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