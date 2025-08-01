ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины
С 26 июля по 1 августа ВС РФ нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.
Среди пораженных целей:
Армия России освободила семь населенных пунктов
В ДНР бойцы ВС РФ взяли под контроль город Часов Яр, населенные пункты Бойковку, Бельгийку, Новоукраинку, Зеленый Гай.
В Днепропетровской области подразделения ВС РФ вытеснили противника из села Малиевка.
В Запорожской области российские военнослужащие освободили село Темировку.
«Север» продвигается в Харьковской и Сумской областях
В Сумской области «Северная» группировка нанесла поражение четырем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали пять бригад и штурмовой полк противника.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1 245 боевиков. Также ВСУ лишились четырех танков, 13 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 30 орудий полевой артиллерии, пяти станций РЭБ, а также 26 складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Запад» заняла выгодные позиции
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение семи бригадам противника.
Украинская сторона потеряла более 1 630 бойцов, десять боевых бронированных машин, 88 автомобилей, девять артиллерийских орудий, 48 складов боеприпасов, 31 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Подразделения «Юга» атакуют ВСУ
Подразделения «Южной» группировки нанесли удары десяти бригадам противника.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1 325 бойцов, два танка, восемь боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ, а также 22 склада боеприпасов и материальных средств.
«Центр» наступает в ДНР и Днепропетровской области
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 13 бригадам противника.
«Противник потерял до 2875 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины. Уничтожены 32 автомобиля и 21 артиллерийское орудие», — сообщает Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне действия «Востока» достигли 1 410 человек
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю атаковали девять украинских бригад.
Потери ВСУ составили свыше 1410 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, девять складов боеприпасов и материальных средств.
Бойцы «Днепра» противостоят формированиям противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар восьми бригадам противника.
ВСУ потеряли порядка 420 военнослужащих, боевую бронированную машину, 25 автомобилей и шесть артиллерийских орудий, 42 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 34 склада боеприпасов, материальных средств и горючего.
Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:
- шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
- три реактивных снаряда системы залпового огня «Vampire»;
- шесть управляемых авиационных бомб;
- 1 446 БПЛА самолетного типа.