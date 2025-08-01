Путин: Часов Яр был взят несколько дней назад, а не вчера

Глава государства уточнил, что, несмотря на взятие Часова Яра, попытки контратак продолжаются. «Достаточно большой населенный пункт. Мы уже слышали о том, что “это не соответствует действительности”. Я могу сказать, что это полностью соответствует действительности», — добавил Путин, отвечая на вопрос журналистов на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме.