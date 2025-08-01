Путин: Часов Яр был взят несколько дней назад, а не вчера

Глава государства уточнил, что, несмотря на взятие Часова Яра, попытки контратак продолжаются. «Достаточно большой населенный пункт. Мы уже слышали о том, что “это не соответствует действительности”. Я могу сказать, что это полностью соответствует действительности», — добавил Путин, отвечая на вопрос журналистов на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме.
Согласно сообщению военного ведомства, город перешел под контроль ВС России при наступательных действиях «Южной» группировки войск. Из Часова Яра были эвакуированы 65 мирных жителей.
Часов Яр — город на севере Донбасса с довоенным населением 12 тыс. человек — находится между Артемовском (Бахмутом) и Константиновкой и занимает важное стратегическое положение. Бои за город длились с апреля 2024 года.