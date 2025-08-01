Генерал-майор из Башкирии стал Героем России

О генерал-майоне Гарифуллине известно, что он уроженец Ермекеевского района Башкирии. Окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. О дальше обо всем говорят победы и награды. Помимо трех Орденов Мужества, Руслан Вильевич награжден орденом «За военные заслуги», медалями «За отвагу», «За проявленную доблесть» II степени и Суворова, а также рядом других. Все хорошо и на личном фронте — боевой командир женат, в семье трое детей.