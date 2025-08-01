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Генерал-майор из Башкирии стал Героем России

Он выполняет боевые задачи при охране рубежей в Курском и Белгородском приграничье.

Источник: Росгвардия

Высшей военной награды удостоен еще один житель Башкирии. Командир 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа, генерал-майор Руслан Гарифуллин получил звание Героя России. Мужество и стойкость он проявил при выполнении боевых задач при охране рубежей в Курском и Белгородском приграничье. Подробности — в материале ufa.aif.ru.

«Стальной генерал»

Уроженец Башкирии Руслан Гарифуллин возглавляет бригаду особого назначения, которая занимает самые передовые позиции на переднем крае. Она сформирована в августе 2023 года, но несмотря на свой молодой возраст уже прозвана «стальной» и не раз награждалась за успешные операции. Таким эпитетом описывают и генерал-майора Гарифуллин, который удостоен Ордена Мужества уже трижды.

Директор Росгвардии Виктор Золотов, награждая военного из Башкирии, особо отметил его умелые действия, а также личное участие на передовых позициях вместе с подчиненными. Это гарантировало выполнение боевых задач на белгородском и курском направлениях. Бригада за последнее время предотвратила множество попыток контрнаступлений вражеских сил и прорыва диверсионных групп.

«116-ю бригаду называют “стальной” — за характер бойцов, — написал глава региона Радий Хабиров. — Кстати, именно в составе этого подразделения несут службу добровольцы двух наших батальонов имени Салавата Юлаева. Они выполняют самые разные боевые задачи, защищают рубежи нашей Родины».

Уже два фильма

В состав 116-й бригады, которой руководит Руслан Гарифуллин, входят различные подразделения: разведывательные, подразделения специального назначения, радиоэлектронной борьбы и БПЛА, инженерные, а также артиллерия и бронегруппы, включающие в себя БТР, БМП и танки. Всем этим надо грамотно управлять: не только обороняясь, но и вести наступление.

О деятельности бригады уже снято два документальных фильма. Накануне появился фильм Владимира Соловьёва «178 неделя СВО», в котором рассказывается о том, как «стальная» стоит на страже белгородского приграничья и что меняется со временем в принципах военных действий. Военнослужащие являются, по сути, ударным кулаком, выполняя задачи в условиях повышенной сложности — ежедневно под навесом атакующих вражеских дронов и постоянных диверсий.

Второй фильм «На линии огня» рассказывает о буднях 116-й бригады. Военные корреспонденты не один месяц провели бок о бок с военнослужащими на боевых позициях и показали не только рабочие, но и личные истории. Узнав бойцов ближе, авторы фильма назвали их легендарными, настоящими героями.

О генерал-майоне Гарифуллине известно, что он уроженец Ермекеевского района Башкирии. Окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. О дальше обо всем говорят победы и награды. Помимо трех Орденов Мужества, Руслан Вильевич награжден орденом «За военные заслуги», медалями «За отвагу», «За проявленную доблесть» II степени и Суворова, а также рядом других. Все хорошо и на личном фронте — боевой командир женат, в семье трое детей.

«Плеяда героев»

Боевой генерал Гарифуллин стал 14-м военным из Башкирии, получившим «Золотую звезду». В 2025 году этой награды удостоен Дмитрий Авдонин из Дуванского района. Гвардии капитан 7-й гвардейской десантное-штурмовой дивизии отмечен за подвиг при обороне опорного пункта и награжден накануне Дня защитника Отечества.

В октябре 2024 года звание «Героя России» посмертно было присвоено жителю Уфы Ильдару Суфиярову и жителю Белорецкого района Максиму Рыбакову.

Уроженец Уфы старший лейтенант Ильдар Суфияров командовал вторым взводом второй мотострелковой роты полка «Башкортостан». 12 апреля 2024 его боевая группа несколько часов удерживала позиции, отражая атаку противника. Когда он остался один с тремя солдатами ВСУ, чтобы не сдаваться в плен, подорвал гранатой себя и их.

Максим Рыбаков служил в парашютно-десантном ударном полку в Костроме. Начинал командиром парашютно-десантного взвода. Несколько раз выезжал в Сирию. Имел две медали «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством» и Орден Мужества.

С начала СВО высшей награды также удостоены Никита Петров, Максим Серафимов, Тамерлан Ильгамов, Борис Дудко, Игорь Насибуллин, Степан Белов, Алмаз Сафин, Денис Чернавин, Андрей Мигунов, Станислав Большаков. О многих из них мы ранее писали здесь.

Все эти герои похожи в одном. Для них главное — служба, долг и боевые товарищи. «Стальной генерал» Руслан Гарифуллин, получив "Золотую звезду, тоже лишь скромно ответил, эта награда — заслуга всего личного состава бригады.