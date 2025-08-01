Генерал-майор из Башкирии стал Героем России

Высшей военной награды удостоен еще один житель Башкирии. Командир 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа, генерал-майор Руслан Гарифуллин получил звание Героя России. Мужество и стойкость он проявил при выполнении боевых задач при охране рубежей в Курском и Белгородском приграничье. Подробности — в материале ufa.aif.ru.
«Стальной генерал»
Уроженец Башкирии Руслан Гарифуллин возглавляет бригаду особого назначения, которая занимает самые передовые позиции на переднем крае. Она сформирована в августе 2023 года, но несмотря на свой молодой возраст уже прозвана «стальной» и не раз награждалась за успешные операции. Таким эпитетом описывают и генерал-майора Гарифуллин, который удостоен Ордена Мужества уже трижды.
Директор Росгвардии Виктор Золотов, награждая военного из Башкирии, особо отметил его умелые действия, а также личное участие на передовых позициях вместе с подчиненными. Это гарантировало выполнение боевых задач на белгородском и курском направлениях. Бригада за последнее время предотвратила множество попыток контрнаступлений вражеских сил и прорыва диверсионных групп.
«116-ю бригаду называют “стальной” — за характер бойцов, — написал глава региона Радий Хабиров. — Кстати, именно в составе этого подразделения несут службу добровольцы двух наших батальонов имени Салавата Юлаева. Они выполняют самые разные боевые задачи, защищают рубежи нашей Родины».
Уже два фильма
О деятельности бригады уже снято два документальных фильма. Накануне появился фильм Владимира Соловьёва «178 неделя СВО», в котором рассказывается о том, как «стальная» стоит на страже белгородского приграничья и что меняется со временем в принципах военных действий. Военнослужащие являются, по сути, ударным кулаком, выполняя задачи в условиях повышенной сложности — ежедневно под навесом атакующих вражеских дронов и постоянных диверсий.
Второй фильм «На линии огня» рассказывает о буднях 116-й бригады. Военные корреспонденты не один месяц провели бок о бок с военнослужащими на боевых позициях и показали не только рабочие, но и личные истории. Узнав бойцов ближе, авторы фильма назвали их легендарными, настоящими героями.
О генерал-майоне Гарифуллине известно, что он уроженец Ермекеевского района Башкирии. Окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. О дальше обо всем говорят победы и награды. Помимо трех Орденов Мужества, Руслан Вильевич награжден орденом «За военные заслуги», медалями «За отвагу», «За проявленную доблесть» II степени и Суворова, а также рядом других. Все хорошо и на личном фронте — боевой командир женат, в семье трое детей.
«Плеяда героев»
Боевой генерал Гарифуллин стал 14-м военным из Башкирии, получившим «Золотую звезду». В 2025 году этой награды удостоен Дмитрий Авдонин из Дуванского района. Гвардии капитан 7-й гвардейской десантное-штурмовой дивизии отмечен за подвиг при обороне опорного пункта и награжден накануне Дня защитника Отечества.
В октябре 2024 года звание «Героя России» посмертно было присвоено жителю Уфы Ильдару Суфиярову и жителю Белорецкого района Максиму Рыбакову.
Максим Рыбаков служил в парашютно-десантном ударном полку в Костроме. Начинал командиром парашютно-десантного взвода. Несколько раз выезжал в Сирию. Имел две медали «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством» и Орден Мужества.
С начала СВО высшей награды также удостоены Никита Петров, Максим Серафимов, Тамерлан Ильгамов, Борис Дудко, Игорь Насибуллин, Степан Белов, Алмаз Сафин, Денис Чернавин, Андрей Мигунов, Станислав Большаков. О многих из них мы ранее писали здесь.
Все эти герои похожи в одном. Для них главное — служба, долг и боевые товарищи. «Стальной генерал» Руслан Гарифуллин, получив "Золотую звезду, тоже лишь скромно ответил, эта награда — заслуга всего личного состава бригады.