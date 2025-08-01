«Умный дом» и особая одежда: для ветеранов СВО с инвалидностью развивают целую экосистему поддержки

Государственный фонд «Защитники Отечества», органы власти, представители общественности, ветеранское сообщество смогли выстроить эффективное взаимодействие для реабилитации и ресоциализации наших героев. Но эта система комплексной поддержки требует постоянного развития с учетом меняющихся реалий, в том числе через обратную связь от получателей помощи — ветеранов с инвалидностью.
«В наших силах сделать так, чтобы герои, которые возвращаются к мирной жизни после госпиталей и долгой реабилитации, чувствовали: их ждут не только родные и близкие, их ждет вся страна. В рамках развития комплексной системы помощи фонд вовлекает ветеранов СВО с инвалидностью в спорт и общественную жизнь, помогает с трудоустройством, создает доступную среду в жилых помещениях. Уверена, что наши наработки пойдут на пользу всем людям с инвалидностью», — сказала статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
В обсуждении приняли участие приглашенные эксперты, представители органов власти и отрасли адаптивных товаров, победители конкурса «На крыльях» и ветераны СВО.
Получатели мер помощи, включенных в экосистему поддержки ветеранов СВО с инвалидностью, отмечают: в этом направлении проделана большая работа. Ветеранов сопровождают с момента их возвращения в мирную жизнь после лечения и реабилитации. При этом меры помощи постоянно расширяются. Например, фонд «Защитники Отечества» начал обеспечивать ветеранов с инвалидностью комплектами адаптивной одежды.
«Поддержка фонда начинается с первых дней, как ребята возвращаются. В каждом районе, в каждом городе есть представитель фонда, который окутывает их своей заботой еще на этапе оформления и получения документов. А потом уже начинается более глубокая работа, такая как выдача адаптивной одежды и обеспечение доступной среды для инвалидов. Я сам впервые примерил адаптивную одежду только вчера: очень удобно и просто. Очень правильно, что такие комплекты создаются, потому что есть ребята, которые ходят с аппаратами Илизарова по несколько месяцев; есть ребята, которые ввиду своих физиологических особенностей теперь не могут носить простую одежду. Это тот элемент поддержки, который помогает им чувствовать себя частью общества», — сказал участник СВО Александр Князев.
Многие инициативы, которые планируется реализовать в рамках экосистемы, были предложены во время организации и проведения конкурса «На крыльях», а по итогам пленарной сессии «Реабилитационная отрасль должна быть креативной» была подготовлена резолюция, включившая в себя предложения по развитию рынка адаптивных товаров в России.
Предложения прозвучали и в ходе обсуждения экосистемы помощи ветеранам СВО с инвалидностью. Среди них, например, предоставление защитникам школьных спортивных залов в сельских территориях для занятий физкультурой и спортом.
Кроме того, участники встречи обсудили и вопросы формирования доступной среды. Сейчас фонд «Защитники Отечества» адаптирует под комфортное проживание жилье ветеранов, устанавливая специализированную мебель, систему «умный дом» и оборудуя место для удаленной работы. Но требуется также обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры, до которых люди с инвалидностью не всегда могут добраться.
«В вопросе адаптации жилых помещений под нужды инвалидов из числа ветеранов СВО практически везде представлены российские производители: начиная от кроватей и вертикализаторов, заканчивая мебелью для кухни, которые как раз адаптированы под условия проживания. Помимо самих жилых помещений, ведется работа по оснащению торговых объектов соответствующими подъемными устройствами, пандусами и другими приспособлениями, которые позволяют людям на колясках или на протезах получить беспрепятственный доступ к объектам торговли», — рассказала заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева рассказала о внедряемых агентством механизмах по вовлечению бизнеса в развитие инклюзии, поддержку инвалидов, в том числе участников специальной военной операции, а также оценку эффективности этой работы.
«Агентство стратегических инициатив вовлекает государство, бизнес, сектор некоммерческих организаций в формирование инклюзивной среды. Для этого у нас есть целый ряд инструментов. Во-первых, Национальный инклюзивный договор (НИД), который показывает вклад бизнеса в развитие общества равных возможностей: от трудоустройства людей с инвалидностью до адаптации сервиса и услуг под потребности людей с ОВЗ. Теперь подписанты НИД могут направить в АСИ запрос на методологическое сопровождение. Во-вторых, Стандарт общественного капитала бизнеса, который мы внедряем для оценки вклада бизнеса в достижение национальных целей, и в нем также в полной мере учтены критерии инклюзии. И, наконец, обновленная методология Рейтинга качества жизни, где люди с инвалидностью выделены в отдельную целевую группу, оцениваются сквозные сюжеты с показателями, отвечающими их запросам и потребностям», — отметила Светлана Чупшева.
В ходе заседания участники оргкомитета конкурса «На крыльях» обсудили дальнейшее развитие этого проекта, а также возможности для его победителей. Вице-президент АО «Российский экспортный форум» Александр Молодцов рассказал, что совсем скоро они смогут принять участие в зарубежных выставках.
«С компаниями, которые стали победителями конкурса “На крыльях”, мы сейчас готовим образовательную программу, чтобы настроить алгоритм работы и понять, какие им нужны меры поддержки от государства. Мы предлагаем им список выставок, в которых можно принять участие до конца декабря. В 2025 году это Азербайджан, Оман, Алжир и Узбекистан. В 2026 году возможностей будет больше. Осенью пройдет форум “Сделано в России”, — рассказал Александр Молодцов.
Международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях» фонд «Защитники Отечества» вместе с генеральным партнером ВЭБ.РФ организует и проводит при поддержке Минпромторга РФ и Минэкономразвития РФ с целью развития отрасли адаптивных товаров. В этом году на конкурс поступило 286 заявок от модельеров и дизайнеров из 67 регионов России и семи зарубежных государств: Республики Беларусь, Турции, Иордании, Бразилии, Нигерии, Пакистана и Коста-Рики.
Итоговые мероприятия конкурса «На крыльях» — гала-показ и сессия, посвященная развитию реабилитационной отрасли, — в этом году прошли в Государственном Эрмитаже в рамках Петербургского международного экономического форума. Все инициативы и наработки в рамках проекта было решено трансформировать в экосистему.
С 2024 года фонд «Защитники Отечества» совместно ВЭБ.РФ реализует проекты по поддержке защитников и их семей. Особое внимание уделяется обучению и трудоустройству героев — ключевым факторам успешной адаптации к мирной жизни.
«В Стратегии ВЭБ.РФ поддержке участников СВО уделено особое внимание. Это усилия всех институтов развития группы и наших партнеров. И мы постараемся сделать все возможное, чтобы возвращение в мирную жизнь наших героев было максимально комфортным», — говорит главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.