«Умный дом» и особая одежда: для ветеранов СВО с инвалидностью развивают целую экосистему поддержки

«Поддержка фонда начинается с первых дней, как ребята возвращаются. В каждом районе, в каждом городе есть представитель фонда, который окутывает их своей заботой еще на этапе оформления и получения документов. А потом уже начинается более глубокая работа, такая как выдача адаптивной одежды и обеспечение доступной среды для инвалидов. Я сам впервые примерил адаптивную одежду только вчера: очень удобно и просто. Очень правильно, что такие комплекты создаются, потому что есть ребята, которые ходят с аппаратами Илизарова по несколько месяцев; есть ребята, которые ввиду своих физиологических особенностей теперь не могут носить простую одежду. Это тот элемент поддержки, который помогает им чувствовать себя частью общества», — сказал участник СВО Александр Князев.