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В Севастополе увеличили единовременную выплату для контрактников СВО

Единовременная выплата увеличена до 700 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе повысили размер единовременной выплаты для военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны России. Это решение было принято на заседании правительства города 1 августа.

По распоряжению губернатора Михаила Развожаева, размер единовременного пособия для военнослужащих, которые с сегодняшнего дня заключат контракт с Министерством обороны, будет увеличен до 700 тысяч рублей. Ранее размер выплаты составлял 500 тысяч рублей.

«Теперь севастопольцы могут получить единовременную выплату в случае заключения в другом субъекте РФ контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах или контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы — при условии, что не получили в другом регионе аналогичную выплату», — подчеркнул Развожаев.

При этом глава Севастополя отметил, что выплаты для добровольцев остались прежними и составляют 200 тысяч рублей.