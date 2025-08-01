В Севастополе увеличили единовременную выплату для контрактников СВО

«Теперь севастопольцы могут получить единовременную выплату в случае заключения в другом субъекте РФ контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах или контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы — при условии, что не получили в другом регионе аналогичную выплату», — подчеркнул Развожаев.