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В районе хутора Кавалерского Ростовской области обнаружили БПЛА самолетного типа

Обломки беспилотника обнаружили в поле в Егорлыкском районе Дона.

В Ростовской области, на территории хутора Кавалерского, в поле обнаружили беспилотник самолетного типа. Об этом 1 августа проинформировал глава администрации Егорлыкского района Анатолий Абрамов.

— Службы оперативного реагирования работают. Ситуация под контролем, повреждений и пострадавших нет, — прокомментировал Анатолий Абрамов.

Чиновник напомнил местным жителям о том, что к обломкам БПЛА нельзя приближаться. При обнаружении частей летательных аппаратов нужно сразу же звонить по номеру «112».

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа воздушную атаку отразили в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районе. По данным Минобороны России, военные ликвидировали 12 беспилотников.

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