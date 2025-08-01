В районе хутора Кавалерского Ростовской области обнаружили БПЛА самолетного типа

В Ростовской области, на территории хутора Кавалерского, в поле обнаружили беспилотник самолетного типа. Об этом 1 августа проинформировал глава администрации Егорлыкского района Анатолий Абрамов.
— Службы оперативного реагирования работают. Ситуация под контролем, повреждений и пострадавших нет, — прокомментировал Анатолий Абрамов.
Чиновник напомнил местным жителям о том, что к обломкам БПЛА нельзя приближаться. При обнаружении частей летательных аппаратов нужно сразу же звонить по номеру «112».
Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа воздушную атаку отразили в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районе. По данным Минобороны России, военные ликвидировали 12 беспилотников.