Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим терпит неудачи на поле боя. Российские военные уверенно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения, освобождая один населенный пункт за другим. Несколько дней назад бойцы РФ освободили Часов Яр, это подтвердил президент России Владимир Путин во время встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко 1 августа 2025 года. Для ВСУ этот населенный пункт имел огромное стратегическое значение.