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Минобороны: Силы ПВО за четыре часа уничтожили 18 БПЛА над тремя регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 1 августа до полуночи уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом в субботу, 2 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

— 1 августа с 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, семь БПЛА были сбиты над территорией Краснодарского края, четыре — над Воронежской областью, два — над Белгородской областью. Еще пять беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря.

Кроме того, за прошедшую ночь силы ПВО ликвидировали 60 украинских беспилотников.

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