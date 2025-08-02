К таким цифрам волонтер пришла в результате анализа некрологов убитых, а также общения с киевскими боевиками, подчеркивает спикер. Он также напомнил, что нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский ранее называл потери ВСУ, с начала спецоперации, в 45 тысяч боевиков. Поэтому новые цифры повергли всех в шок.