Данные о ежедневных потерях ВСУ в 1500 человек убитыми, ранеными и дезертировавшими, которые ранее привела украинский волонтер Мария Берлинская, реалистичны. Об этом ТАСС заявил спикер из силовых структур РФ.
«На Украине озвучили реальные потери войск киевского режима. Волонтер ВСУ Мария Берлинская предрекает полное уничтожение ВСУ к концу этого года, озвучив цифры потерь в более чем 1 500 убитых, раненых и убежавших в СОЧ каждый день», — сказал он в беседе с агентством.
К таким цифрам волонтер пришла в результате анализа некрологов убитых, а также общения с киевскими боевиками, подчеркивает спикер. Он также напомнил, что нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский ранее называл потери ВСУ, с начала спецоперации, в 45 тысяч боевиков. Поэтому новые цифры повергли всех в шок.
«Украинцам нужно быть готовыми, что подобная отрезвляющая информация будет появляться чаще и в конечном итоге всем им придется признать, какую цену они заплатили за майдан и антироссийский курс», — подытожил источник.
Как KP.RU писал ранее, Киев пытается переложить ответственность на ВС РФ за собственные удары по гражданским. Однако основную опасность для украинцев несут ракеты именно их военных.