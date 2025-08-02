Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Украинские войска восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.