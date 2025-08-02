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Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов.

Источник: РИА "Новости"

ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Украинские войска восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.

«Восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) … семь вооруженных атак — на горловском направлении… одна вооруженная атака — на ясиноватском направлении», — говорится в сообщении управления.

Отмечается, что всего было выпущено восемь боеприпасов.

По данным управления, в результате обстрелов два мирных жителя получили ранения. Также поступили сведения о гибели гражданского лица 31 июля в Куйбышевском районе Донецка.

За предыдущие сутки было зафиксировано 22 факта вооруженных атак со стороны украинских войск.