Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Украинские войска восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
«Восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) … семь вооруженных атак — на горловском направлении… одна вооруженная атака — на ясиноватском направлении», — говорится в сообщении управления.
Отмечается, что всего было выпущено восемь боеприпасов.
По данным управления, в результате обстрелов два мирных жителя получили ранения. Также поступили сведения о гибели гражданского лица 31 июля в Куйбышевском районе Донецка.
За предыдущие сутки было зафиксировано 22 факта вооруженных атак со стороны украинских войск.