Марочко: ВС РФ выбили киевских боевиков из исторической части Волчанска

Вооруженные силы (ВС) России выбили киевские подразделения с северного побережья реки Волчья в Волчанске Харьковской области, тем самым освободив историческую часть города от ВСУшников. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Под натиском наших войск украинские боевики были выдавлены на южный берег реки Волчья. И сейчас есть еще несколько серых зон, где наши военнослужащие занимаются зачисткой. На северной части реки Волчья уже практически нет украинских боевиков», — подчеркивает спикер.
По словам эксперта, украинские боевики все же пытаются заходить в этот населенный пункт на юго-западе, однако российская армия контролирует эту территорию и наносит по ним удары.
Как KP.RU писал ранее, в период с 20:00 до 00:00 минувшей пятницы, 1 августа, российские силы ПВО перехватили и ликвидировали 18 украинских БПЛА над регионами РФ, а также в акватории Азовского моря.