В Каневском районе Кубани упали обломки беспилотника

Фрагменты беспилотника обнаружили на пустыре в районе станицы Новодеревянковской.
Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные и оперативные службы.
1 августа с 20.00 (мск) до полуночи дежурные средства ПВО сбили над территорией Краснодарского края семь беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
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