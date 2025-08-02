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Российские инженеры модернизировали дроны для минирования тылов ВСУ

ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Инженеры ВС России модернизировали дроны для успешного минирования тыловых путей снабжения ВСУ, рассказал РИА Новости командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск «Центр» с позывным «Крис».

Источник: © РИА Новости

«Наши инженеры усовершенствовали FPV дроны. Мы начали заниматься минированием дороги (противника — ред.)… Чтобы туда не было подвоза продовольствия, не было подвоза БК (боекомплекта — ред.), начали минировать дорогу, как самодельными минами, так и производственными… Результат был», — сказал боец.

По его словам, подобная практика стала применяться на дорогах из населенного пункта Мирнограда (Димитров) и Экономического, где чаще всего передвигаются пикапы ВСУ. После подрыва личный состав украинской армии прячется и убегает.

«А там уже другие расчеты (БПЛА — ред.) взлетают и уничтожают цель (технику и личный состав ВСУ — ред.) полностью. Минирование тылов помогает продвижению наших штурмовиков», — подытожил «Крис».

Ранее Минобороны РФ объявило, что военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» полностью освободили от украинских боевиков населенный пункт Новоэкономическое Донецкой Народной Республики.

Освобождение Новоэкономического имеет важное стратегическое значение: поселок расположен рядом с ключевыми транспортными артериями, контроль над которыми нарушает логистику ВСУ, отметило министерство. Минобороны добавило, что особую роль в операции сыграли беспилотники, которые не только корректировали огонь, но и перехватывали вражеские тяжелые дроны типа «Баба-Яга».

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