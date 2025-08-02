Малков: обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Рязанской области

По его словам, средствами ПВО и РЭБ над территорией области сбиты беспилотники.
«Жертв и повреждений жилых домов нет. Обломки попали на территорию предприятия, последствия устраняются», — написал губернатор в Telegram-канале.
Ранее Telegram-канал SHOT писал, что жители Рязани сообщают о взрывах над городом.
Кроме того, силы ПВО уничтожили не менее четырёх украинских беспилотников над Воронежской областью.
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