Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малков: обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Рязанской области

Обломки беспилотника упали на территорию предприятия в Рязанской области, сообщил губернатор региона Павел Малков.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, средствами ПВО и РЭБ над территорией области сбиты беспилотники.

«Жертв и повреждений жилых домов нет. Обломки попали на территорию предприятия, последствия устраняются», — написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что жители Рязани сообщают о взрывах над городом.

Кроме того, силы ПВО уничтожили не менее четырёх украинских беспилотников над Воронежской областью.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше