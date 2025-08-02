В Челябинске создадут «Аллею Героев» в память об участниках СВО

Губернатор Алексей Текслер во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Магнитогорске отметил важность сохранения памяти о героях СВО. Он рассказал, что в Челябинске на Аллее Славы был установлен монумент «Защитникам Отечества», и показал главе государства фотографии памятника. Владимир Путин высоко оценил его.