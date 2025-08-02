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20-летний боец из Нукутского района погиб в зоне СВО

Сергей Батурин пал при выполнении боевого задания.

Источник: Reuters

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Сергей Батурин из Нукутского района Приангарья. В ноябре 2024 года молодой человек принял решение отправиться в зону СВО, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию района.

Сергей родился 29 декабря 2004 в посёлке Целинный. После окончания Бажирской школы, поступил в Заларинский агропромышленный техникум.

В районе н.п. Новая Полтавка Сергей в составе штурмовой группы, перемещаясь между вражеских позиций, обеспечивал плотный заградительный огонь по противнику, не давая вести прицельную стрельбу по сослуживцам. Рядовой пал при выполнении боевого задания.