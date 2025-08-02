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12 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще восемь регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

По данным военного ведомства, с 20.00 1 августа до 04.40 субботы было сбито 112 вражеских БПЛА, в том числе один был уничтожен над Крымом, 11 — над акваториями Черного и Азовского морей.

«34 беспилотника уничтожено над территорией Ростовской области, 31 — над Краснодарским краем, 12 — над Воронежской, 11 — над Рязанской, пять сбиты над Самарской, четыре — над Пензенской области, два- над Белгородской, один — над Липецкой областями», — сказано в сообщении.

Утром врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал о гибели охранника предприятия в результате массированной атаки беспилотников ВСУ по региону.

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