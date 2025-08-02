12 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

По данным военного ведомства, с 20.00 1 августа до 04.40 субботы было сбито 112 вражеских БПЛА, в том числе один был уничтожен над Крымом, 11 — над акваториями Черного и Азовского морей.
«34 беспилотника уничтожено над территорией Ростовской области, 31 — над Краснодарским краем, 12 — над Воронежской, 11 — над Рязанской, пять сбиты над Самарской, четыре — над Пензенской области, два- над Белгородской, один — над Липецкой областями», — сказано в сообщении.
Утром врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал о гибели охранника предприятия в результате массированной атаки беспилотников ВСУ по региону.