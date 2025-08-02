Повреждены дома, машины и трактор: Над Воронежской областью сбили 12 украинских беспилотников

Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над шестью районами Воронежской области вечером 1 августа и минувшей ночью сбили 12 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем телеграм-канале сегодня, 2 августа, написал губернатор Александр Гусев.
— Пострадавших нет, — уточнил глава региона.
По словам чиновника, в одном из районов из-за падения обломков уничтоженных БпЛА загорелась кровля нежилого здания (огонь оперативно потушили). Повреждены трактор, несколько автомобилей, стены и остекление ряда домов.
По данным Минобороны РФ, с 20:00 1 августа до 4:40 2 августа над девятью регионами страны, включая Воронежскую область, и двумя морями уничтожили 112 беспилотников ВСУ.
Что касается режима атаки БПЛА, который был объявлен над Воронежской областью накануне, 1 августа, в 22:30, то он до сих пор сохраняется.