ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 2 августа: Крымский мост закрывали до утра

В ночь на 2 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что в период с 20:00 до полуночи 1 августа над Кубанью были уничтожены семь БПЛА, а ещё пять были сбиты в районе Азовского моря. Обломки одного из дронов упали на пустыре в Каневском районе. В результате инцидента никто не пострадал.
За ночь, по данным МО РФ, силы ПВО уничтожили и перехватили 112 украинских БПЛА самолётного типа над регионами России, из них 31 — в небе над Краснодарским краем, ещё 34 — в соседней Ростовской области.
Из-за этой атаки дронов Крымский мост был закрыт почти на всю ночь. О введении ограничений на движение стало известно в 23:50. Мост открылся в 5:04. Это привело к образованию пробок на подъездах к путепроводу. К 7:00 количество автомобилей со стороны Кубани составляло 1789.