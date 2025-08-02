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ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 2 августа: Крымский мост закрывали до утра

Всего в небе над российскими регионами за ночь уничтожили 112 вражеских БПЛА.

В ночь на 2 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что в период с 20:00 до полуночи 1 августа над Кубанью были уничтожены семь БПЛА, а ещё пять были сбиты в районе Азовского моря. Обломки одного из дронов упали на пустыре в Каневском районе. В результате инцидента никто не пострадал.

За ночь, по данным МО РФ, силы ПВО уничтожили и перехватили 112 украинских БПЛА самолётного типа над регионами России, из них 31 — в небе над Краснодарским краем, ещё 34 — в соседней Ростовской области.

Из-за этой атаки дронов Крымский мост был закрыт почти на всю ночь. О введении ограничений на движение стало известно в 23:50. Мост открылся в 5:04. Это привело к образованию пробок на подъездах к путепроводу. К 7:00 количество автомобилей со стороны Кубани составляло 1789.

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