Военнослужащие группировки «Запад» уничтожили украинскую снайперскую пару с помощью беспилотника, оснащенного модифицированным автоматом Калашникова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По словам заместителя командующего 20-й армии по вооружению с позывным Буденновск, дрон-разведчик сначала обнаружил противника, а затем БПЛА со стрелковым комплексом атаковал цель с тыла. Аппарат зашел за здание и поразил снайперов.
Буденновск уточнил, что на дрон установлен специальный стрелковый комплекс на базе АК. Для снижения веса с автомата сняли дульный тормоз-компенсатор и часть деталей, а также добавили механизм гашения отдачи.
Разработка получила название «Арбалет». Изначально ее планировали использовать с патронами 5,45 мм, снаряженными дробью, для борьбы с вражескими дронами. Однако позже комплекс адаптировали для поражения наземных целей штатными боеприпасами.
Ранее военный эксперт, генерал-майор Владимир Попов рассказал, что после освобождения Часова Яра российская армия продолжит наступление на Славянско-Краматорском направлении, применяя убойную тактику, которая была успешна в боях за Покровск.