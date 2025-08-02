Ричмонд
+20°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон с «Арбалетом» зашел с тыла: российские военные раскрыли детали необычной операции против украинских снайперов

Российский дрон с автоматом ликвидировал снайперскую пару ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие группировки «Запад» уничтожили украинскую снайперскую пару с помощью беспилотника, оснащенного модифицированным автоматом Калашникова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По словам заместителя командующего 20-й армии по вооружению с позывным Буденновск, дрон-разведчик сначала обнаружил противника, а затем БПЛА со стрелковым комплексом атаковал цель с тыла. Аппарат зашел за здание и поразил снайперов.

Буденновск уточнил, что на дрон установлен специальный стрелковый комплекс на базе АК. Для снижения веса с автомата сняли дульный тормоз-компенсатор и часть деталей, а также добавили механизм гашения отдачи.

Разработка получила название «Арбалет». Изначально ее планировали использовать с патронами 5,45 мм, снаряженными дробью, для борьбы с вражескими дронами. Однако позже комплекс адаптировали для поражения наземных целей штатными боеприпасами.

Ранее военный эксперт, генерал-майор Владимир Попов рассказал, что после освобождения Часова Яра российская армия продолжит наступление на Славянско-Краматорском направлении, применяя убойную тактику, которая была успешна в боях за Покровск.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше