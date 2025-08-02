После удара беспилотника в Самарской области погиб пенсионер

«От жителей Самарской области и от себя лично приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
В результате ЧП вводились временные ограничения работы мобильного интернета, а аэропорт Курумоч до 10:30 по местному времени приостанавливал прием и отправку рейсов.
В Минобороны РФ сообщили, что за ночь силами ПВО уничтожено 112 дронов, из них пять — над Самарской областью. Еще столько же беспилотников атаковали другой регион Приволжья — Пензенскую область, где в результате налета погибла женщина.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что 22 июля в Самарской области сбили три украинских дрона, пытавшихся атаковать промпредприятие. Атака обошлась без жертв и пострадавших.