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После удара беспилотника в Самарской области погиб пенсионер

НОВОКУЙБЫШЕВСК, 2 августа, ФедералПресс. Сегодня утром беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске. По предварительным данным, один из дронов упал на дачный дом в Куйбышевском районе Самары, что привело к пожару и гибели пожилого мужчины.

«От жителей Самарской области и от себя лично приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

В результате ЧП вводились временные ограничения работы мобильного интернета, а аэропорт Курумоч до 10:30 по местному времени приостанавливал прием и отправку рейсов.

В Минобороны РФ сообщили, что за ночь силами ПВО уничтожено 112 дронов, из них пять — над Самарской областью. Еще столько же беспилотников атаковали другой регион Приволжья — Пензенскую область, где в результате налета погибла женщина.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что 22 июля в Самарской области сбили три украинских дрона, пытавшихся атаковать промпредприятие. Атака обошлась без жертв и пострадавших.