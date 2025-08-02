Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» бойцам, отличившимся в ходе спецоперации, сообщили в российском Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали “Золотая Звезда” российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Белоусов поздравил бойцов с наградами, поблагодарил их за выполнение задач и пожелал успехов в службе.

В начале июля глава Минобороны также вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше