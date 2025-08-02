Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

«В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали “Золотая Звезда” российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Белоусов поздравил бойцов с наградами, поблагодарил их за выполнение задач и пожелал успехов в службе.
В начале июля глава Минобороны также вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО.
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