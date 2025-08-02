Военные ВДВ ведут тяжелейшие бои на сумском направлении СВО

«Две дивизии, две бригады и полк, участвовавшие в освобождении Курской области, ведут сегодня тяжелейшие бои на сумском направлении. Новороссийская дивизия наступает на запорожском направлении, а Ивановская воздушно-десантная дивизия завершила освобождение Часова Яра Донецкой Народной Республики», — сказал он в поздравлении военнослужащих и ветеранов-десантников с 95-й годовщиной образования ВДВ.