Группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Лозовое, Новоселовка Донецкой Народной Республики и Купянск Харьковской области», — говорится в сводке российского ведомства.