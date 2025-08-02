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Группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю в зоне СВО

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах ДНР и Харьковской области, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Лозовое, Новоселовка Донецкой Народной Республики и Купянск Харьковской области», — говорится в сводке российского ведомства.

«Потери противника составили более 230 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и семь станций радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.