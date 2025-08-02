Группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Лозовое, Новоселовка Донецкой Народной Республики и Купянск Харьковской области», — говорится в сводке российского ведомства.
«Потери противника составили более 230 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и семь станций радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.