Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра»

По данным ведомства, потери украинских войск составили более 410 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.