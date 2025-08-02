Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра»

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Удачное, Петровского, Красноармейск, Владимировка Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск составили более 410 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.