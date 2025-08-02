Пушилин назвал освобождение Часова Яра триумфом ВДВ

В четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск освободили город Часов Яр. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
«Воины-десантники и ветераны ВДВ! Примите искренние поздравления с Днем Воздушно-десантных войск… Сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, десантники вновь доказали свою исключительную боеспособность, решительность и профессионализм. В ваш послужной список внесено множество славных побед. Сражение за Часов Яр, ставшее одним из самых сложных в истории СВО, на днях увенчалось триумфом голубых беретов — освобождение города произошло как раз в преддверии вашего профессионального праздника», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР отметил, что вклад военнослужащих ВДВ в защиту мира и безопасности бесценен.