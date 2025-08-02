Российские штурмовики уничтожили колумбийских наемников в Часовом Яре

Собеседник агентства отметил, что серьезные бои были и с украинской 24-й отдельной механизированной бригадой им. короля Даниила, которая держала оборону в районе Часова Яра под названием «Канал». Российским штурмовикам удалось выбить украинские силы с данного района и продвинуться дальше к городу, добавил он.