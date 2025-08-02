В пятницу Минобороны РФ заявило об освобождении Часова Яра, за который шли бои в Донбассе.
«В лагере “Дружба” нами были замечены колумбийские наемники, что подтверждают документы и прочие личные вещи. Хочу отметить, что данные наемники вели ожесточенное сопротивление, и все были уничтожены. Никто не сдавался в плен», — рассказал «Миссионер».
Собеседник агентства отметил, что серьезные бои были и с украинской 24-й отдельной механизированной бригадой им. короля Даниила, которая держала оборону в районе Часова Яра под названием «Канал». Российским штурмовикам удалось выбить украинские силы с данного района и продвинуться дальше к городу, добавил он.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.