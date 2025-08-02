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При атаке ВСУ на Брянскую область пострадал ребенок

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. При атаке украинских дронов на Брянскую область пострадал ребенок, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«По уточненным данным, один из пострадавших от варварских действий ВСУ — четырехлетний ребенок. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь. Малышу и его отцу — скорейшего выздоровления», — написал он.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.