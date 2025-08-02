При атаке ВСУ на Брянскую область пострадал ребенок

«По уточненным данным, один из пострадавших от варварских действий ВСУ — четырехлетний ребенок. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь. Малышу и его отцу — скорейшего выздоровления», — написал он.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.