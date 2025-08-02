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ВС РФ уничтожили два пункта управления беспилотников ВСУ у Григоровки

ДОНЕЦК, 2 августа. /ТАСС/. Артиллеристы и операторы беспилотников Южной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Григоровки в ДНР. Об этом сообщили в группировке, предоставив кадры объективного контроля.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе разведки лесопосадок в районе н. п. Григоровка подразделениями 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии было обнаружено место взлета и место укрытия расчета вражеского БПЛА “Баба-яга”. Разведывательные данные были переданы артиллеристам подразделения, вследствие чего расчетом 122-мм орудия “Нона-С” позиция противника была оперативно уничтожена», — отметили там.

Вторая точка была обнаружена в момент взлета украинского беспилотника. В результате попадания ударного дрона запустивший его расчет БПЛА противника был уничтожен в укрытии.

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