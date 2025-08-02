Пермский край простится с двумя погибшими участниками СВО из Верещагино

Администрация Верещагинского муниципального округа сообщила о гибели в зоне СВО двух земляков. Дементьев Павел Николаевич и Шистеров Эльмарт Радмилевич погибли при исполнении воинского долга. Прощание с бойцами проведут 4 августа во Дворце досуга Верещагино с 11:00.