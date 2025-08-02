Пермский край простится с двумя погибшими участниками СВО из Верещагино

Администрация Верещагинского муниципального округа сообщила о гибели в зоне СВО двух земляков. Дементьев Павел Николаевич и Шистеров Эльмарт Радмилевич погибли при исполнении воинского долга. Прощание с бойцами проведут 4 августа во Дворце досуга Верещагино с 11:00.
Павел Дементьев родился в деревне Бурдино Очерского района 25 октября 1977 года. Окончил Верещагинскую санаторную школу-интернат, получил водителя в ДОСААФе. Работал в сфере грузоперевозок в Верещагино и Очере.
В зоне СВО проходил службу гвардии рядовым мотострелкового взвода. Погиб 13 декабря 2023 года. Дома бойца с фронта ждали жена Надежда Борисовна, брат Федору и отец Николай Павлович.
Эльмарт Шистеров родился в селе Карагай 23 августа 2004 года. Окончил Верещагинскую санаторную школу-интернат. В многопрофильном техникуме получил профессию мастера по обслуживанию и ремонту автомобилей.
В зоне СВО проходил службу рядовым-понтонером понтонно-переправочного батальона. Погиб 13 июля 2025 года. Дома у бойца остались самые близкие и родные люди — мама Ольга Александровна, братья Руслан, Кирилл и Михаил.
Администрация Верещагинского округа выражает соболезнования родным и близким погибших земляков.