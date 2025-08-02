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Из-за атаки украинских дронов в Брянской области пострадал ребенок

Губернатор Брянской области рассказал о попытке ВСУ нанести удар по гражданским объектам.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на территорию Брянской области пострадал ребёнок. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«По уточненным данным, один из пострадавших от варварских действий ВСУ — четырехлетний ребенок. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь. Малышу и его отцу — скорейшего выздоровления», — написал чиновник у себя в блоге.

Отмечается, что ВСУ, терпя поражение на линии боевого соприкосновения, пытаются атаковать регионы РФ. Чаще всего украинские боевики выбирают целями для своих БПЛА гражданские объекты в приграничных регионах России. ПВО старается отражать все атаки, но обломки беспилотников могут наносить урон объектам и мирным жителям. Недавно стало известно, что двое мужчин погибли во время удара украинского дрона по Белгородской области.

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