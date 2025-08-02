ВКС России уничтожили авиабомбой мост в Херсоне

Нужно отметить, что российские военные всегда наносят точечные удары по военным объектам ВСУ или тем объектам, которые используются противником в военных целях. Недавно стало известно, что Вооружённые силы России нанесли удар ракетой «Искандер» по военному учебному центру. Противник понес потери в живой силе и технике. Минобороны РФ подтвердило факт удара и сообщило, что было уничтожено или получили ранения около 200 боевиков ВСУ.