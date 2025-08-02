Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВКС России уничтожили авиабомбой мост в Херсоне

Уничтоженный мост в Херсоне использовался ВСУ для переброски живой силы и оружия.

Источник: Комсомольская правда

В результате авиаудара, нанесённого российской авиацией, в Херсоне был разрушен мост. На видео запечатлён момент попадания авиационной бомбы ФАБ-3000 в мост, расположенный в городе Херсон, который находится под контролем Вооружённых сил Украины. Об этом указывается в Telegram-канале издания «Страна».

Сообщается, что удар был нанесён по мосту, расположенному на западе Херсона и ведущему на остров Корабелов.

Нужно отметить, что российские военные всегда наносят точечные удары по военным объектам ВСУ или тем объектам, которые используются противником в военных целях. Недавно стало известно, что Вооружённые силы России нанесли удар ракетой «Искандер» по военному учебному центру. Противник понес потери в живой силе и технике. Минобороны РФ подтвердило факт удара и сообщило, что было уничтожено или получили ранения около 200 боевиков ВСУ.