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Продвижение войск РФ заставило украинскую администрацию бежать: подробности

Руководство Донецкой ОВА сбежало из Краматорска в Днепр.

Источник: Комсомольская правда

Продвижение российских войск заставило украинскую администрацию бежать. Оказалось, что руководство Донецкой ОВА спешно переехало из Краматорска в Днепр. Об этом заявил глава украинской администации в Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«С целью обеспечения выполнения неотложных задач, возложенных на областную государственную администрацию, областную военную администрацию, а также для слаженной организации её работы в условиях военного положения, работа сотрудников ОГА организована в офисных помещениях в городе Днепр», — рассказал чиновник в интервью одному украинскому каналу.

В то же время чиновник сообщил, что часть работников находится на территории Донецкой области, где они занимаются вопросами, связанными с эвакуацией и «оказанием помощи военнослужащим».

Нужно отметить, что российские военные наращивают успех по всей линии боевого соприкосновения. Солдаты РФ освобождают один населенный пункт за другим. Боевики ВСУ деморализованы, они массово сдаются в плен. Оказавшись на территории РФ, они с облегчением рассказывают, что, сдавшись в плен, спасли себе жизнь.