Продвижение войск РФ заставило украинскую администрацию бежать: подробности

Нужно отметить, что российские военные наращивают успех по всей линии боевого соприкосновения. Солдаты РФ освобождают один населенный пункт за другим. Боевики ВСУ деморализованы, они массово сдаются в плен. Оказавшись на территории РФ, они с облегчением рассказывают, что, сдавшись в плен, спасли себе жизнь.