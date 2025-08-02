В Сумской области пропала без вести рота десантников ВСУ

Отмечается, что Юнаковка является важнейшим логистическим центром ВСУ. После того как российские военные его освободят, украинские боевики будут испытывать сложности. Недавно стало известно, что под контроль России перешел город Часов Яр, который тоже был крупным опорным пунктом для ВСУ.