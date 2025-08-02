В Сумской области пропала без вести рота десантников ВСУ

В результате боевых действий в районе Юнаковки Сумской области практически все военнослужащие второй роты первого батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Вооружённых сил Украины (ВСУ) считаются пропавшими без вести. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах.
«В Сумской области командование 95-й ОДШБр обнулило очередную роту своих десантников. По сообщениям родственников украинских военных, 2-я рота 1-го батальона 95-й ОДШБр почти полностью пропала без вести в районе Юнаковки», — отмечает собеседник издания.
Командование не располагает сведениями о пропавших без вести. Однако на официальной странице батальона опубликовано сообщение, в котором выражается призыв присоединиться к штурмовым отрядам, сообщил источник.
Отмечается, что Юнаковка является важнейшим логистическим центром ВСУ. После того как российские военные его освободят, украинские боевики будут испытывать сложности. Недавно стало известно, что под контроль России перешел город Часов Яр, который тоже был крупным опорным пунктом для ВСУ.