Над регионами РФ и Черным морем уничтожили 41 украинский БПЛА

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО с 20:00 мск до 23:25 мск уничтожили и перехватили 41 украинский БПЛА над регионами РФ и Черным морем.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«2 августа 2025 года в период с 20:00 мск до 23:25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 19 — над территорией Белгородской области, 9 — над акваторией Черного моря, 8 — над территорией Воронежской области, 3 — над территорией Курской области и 2 — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше