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Над регионами РФ и Черным морем уничтожили 41 украинский БПЛА

Из них 19 аппаратов уничтожили в Белгородской области.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО с 20:00 мск до 23:25 мск уничтожили и перехватили 41 украинский БПЛА над регионами РФ и Черным морем.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«2 августа 2025 года в период с 20:00 мск до 23:25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 19 — над территорией Белгородской области, 9 — над акваторией Черного моря, 8 — над территорией Воронежской области, 3 — над территорией Курской области и 2 — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

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