Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: бригада ВСУ утратила боеспособность под Волчанском после интенсивных боёв

Военные ВСУ под Волчанском потеряли боеспособность после освобождения ВС РФ части территории.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные из 57-ой отдельной мотопехотной бригады лишились боеспособности. Они утратили силы после интенсивных боёв под Волчанском. Об этом сообщили в силовых структурах РФ, транслирует ТАСС.

По данным собеседника агентства, солдат также ослабило освобождение войсками России части территорий Волчанска. Источник отметил, что военные бригады теробороны не были подготовлены к переброске на этот участок. Однако их в срочном порядке отправили в Волчанск.

«Командование ВСУ перебрасывает резервы в лице 1-й бригады теробороны для удержания позиций и сдерживания натиска бойцов Северной группировки», — рассказали в силовых структурах.

Российские войска тем временем освободили очередной населенный пункт в ДНР. На этот раз под контроль РФ взято село Александро-Калиново.