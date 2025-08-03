Украинские военные из 57-ой отдельной мотопехотной бригады лишились боеспособности. Они утратили силы после интенсивных боёв под Волчанском. Об этом сообщили в силовых структурах РФ, транслирует ТАСС.
По данным собеседника агентства, солдат также ослабило освобождение войсками России части территорий Волчанска. Источник отметил, что военные бригады теробороны не были подготовлены к переброске на этот участок. Однако их в срочном порядке отправили в Волчанск.
«Командование ВСУ перебрасывает резервы в лице 1-й бригады теробороны для удержания позиций и сдерживания натиска бойцов Северной группировки», — рассказали в силовых структурах.
Российские войска тем временем освободили очередной населенный пункт в ДНР. На этот раз под контроль РФ взято село Александро-Калиново.