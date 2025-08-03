Минобороны: ПВО вечером сбили 41 БПЛА ВСУ над регионами РФ и Черным морем

Вечером 2 августа российские системы противовоздушной обороны зафиксировали интенсивную активность беспилотников: в период с 20:00 до 23:25 по московскому времени были уничтожены и перехвачены 41 украинский БПЛА.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно уточнённым данным, наибольшее число дронов — 19 — было сбито над Белгородской областью. Ещё девять аппаратов нейтрализованы над акваторией Чёрного моря, восемь — над Воронежской областью, три — в небе над Курской областью, и два — над Брянской. Все аппараты имели самолётный тип конструкции.
Ранее сообщалось, как боец подразделения «Орлан» пострадал в ходе выполнения служебных задач в Белгородской области.
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