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В Киеве прогремел ряд взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги

В ночь на 3 августа в Киеве прогремели взрывы, с 01:06 звучит воздушная тревога.

Источник: Комсомольская правда

Жители Киева ночью 3 августа услышали взрывы. Они прогремели около 01:20 по Москве. Соответствующими данными поделились в украинских СМИ.

Отмечается, что воздушную тревогу в Киеве объявили в 01:06. По городу прозвучали сирены. Кроме того, как уточняется, взрывы гремели в Харькове.

На данный момент беспилотная опасность объявлена в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Российские войска тем временем продолжают наступать в ДНР. Так, за прошедшие сутки ВС РФ удалось освободить поселок Александро-Калиново. В Минобороны РФ напомнили, что армия не атакует гражданские объекты. ВС России наносит ответные удары по военной инфраструктуре.