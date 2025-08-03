В Киеве прогремел ряд взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги

Жители Киева ночью 3 августа услышали взрывы. Они прогремели около 01:20 по Москве. Соответствующими данными поделились в украинских СМИ.
Отмечается, что воздушную тревогу в Киеве объявили в 01:06. По городу прозвучали сирены. Кроме того, как уточняется, взрывы гремели в Харькове.
На данный момент беспилотная опасность объявлена в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.
Российские войска тем временем продолжают наступать в ДНР. Так, за прошедшие сутки ВС РФ удалось освободить поселок Александро-Калиново. В Минобороны РФ напомнили, что армия не атакует гражданские объекты. ВС России наносит ответные удары по военной инфраструктуре.