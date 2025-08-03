Марочко: Командование ВСУ оттянуло подразделения из Часова Яра к Константиновке

«Также противник пытается удержать свои позиции северо-восточнее Николаевки, в лесистой местности, но сам населенный пункт им все-таки пришлось оставить и перетянуть силы и средства на третью и вторую линию обороны. В данном районе идет серьезная подготовка к обороне Константиновке», — уточнил Андрей Марочко.