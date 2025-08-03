Марочко: Командование ВСУ оттянуло подразделения из Часова Яра к Константиновке

Командование ВСУ перекинуло подразделения из освобожденного бойцами РФ Часова Яра к Константиновке ДНР. Украинские военные готовятся к боям вблизи города. Такими данными поделился военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.
Он сообщил, что киевские власти стягивают к Константиновке дополнительные силы. Сейчас у города действуют инженерные подразделения ВСУ. По словам эксперта, потеря Часова Яра — «серьезный репутационный удар» для украинцев.
«Также противник пытается удержать свои позиции северо-восточнее Николаевки, в лесистой местности, но сам населенный пункт им все-таки пришлось оставить и перетянуть силы и средства на третью и вторую линию обороны. В данном районе идет серьезная подготовка к обороне Константиновке», — уточнил Андрей Марочко.
Журналисты The Daily Telegraph считают, что ВСУ вскоре потеряют Покровск. По их мнению, это лишь вопрос времени.