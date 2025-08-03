Генерал Липовой назвал причину усилившихся атак ВСУ с помощью БПЛА

ВСУ усилили атаки на российские регионы с помощью беспилотников из-за неудач на линии боевого соприкосновения. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Пытаясь наносить удары по гражданской инфраструктуре, отметил Липовой, киевский режим в очередной раз доказывает свою террористическую сущность.
«Чем хуже ситуация на линии боевого соприкосновения у киевского режима, тем больше они пытаются кошмарить мирное население РФ и бить по гражданской инфраструктуре. Только с этой целью они планируют террористические акты на железных дорогах, на автомобильных мостах, на промышленных объектах», — отметил он.
Генерал-майор подчеркнул, что боевики ВСУ боятся наносить удары по военным объектам, потому что знают, что гарантированно получат ответ.
Ранее генерал Липовой сказал, кто стоит за атаками БПЛА на Пензу и Самару.