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Генерал Липовой назвал причину усилившихся атак ВСУ с помощью БПЛА

Минувшей ночью средства ПВО сбили над российскими регионами 112 беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ усилили атаки на российские регионы с помощью беспилотников из-за неудач на линии боевого соприкосновения. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Пытаясь наносить удары по гражданской инфраструктуре, отметил Липовой, киевский режим в очередной раз доказывает свою террористическую сущность.

«Чем хуже ситуация на линии боевого соприкосновения у киевского режима, тем больше они пытаются кошмарить мирное население РФ и бить по гражданской инфраструктуре. Только с этой целью они планируют террористические акты на железных дорогах, на автомобильных мостах, на промышленных объектах», — отметил он.

Генерал-майор подчеркнул, что боевики ВСУ боятся наносить удары по военным объектам, потому что знают, что гарантированно получат ответ.

Ранее генерал Липовой сказал, кто стоит за атаками БПЛА на Пензу и Самару.

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