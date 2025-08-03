«Взрывоопасны или ядовиты»: глава ФТ «Сириус» призвал жителей не прикасаться к частям БПЛА

Глава ФТ «Сириус» Дмитрий Плишкин во время ночной атаки БПЛА, которая была сегодня ночью предпринята на соседний Сочи, призывал жителей и гостей курорта не снимать на телефон происходящее и не выкладывать в соцсети фото и видео.
«При падении БПЛА не прикасайтесь к нему или его частям: они могут быть взрывоопасны или ядовиты», — говорится в сообщении в его telegram-канале.
Напомним, БПЛА попали в нефтебазу в Адлерском районе. Там загорелся резервуар с нефтью размером 2000 кубометров. На месте работают более сотни пожарных.
Также обломки беспилотника упали снова в гаражный кооператив на улице Авиационная неподалеку от нефтебазы. Пострадали пять гаражей. Этот же кооператив получал повреждения и во время предыдущей атаки, во время которой также был пожар на нефтебазе.